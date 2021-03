Sosu-assistent: En travl hverdag behøver ikke at være en dårlig hverdag

- Godmorgen Hr. Jensen, hvordan har du det i dag?, lyder Joyce Abayons replik typisk, når hun lukker sig ind i et hjem, og snart flyder samtalen i et jævnt flow.

- Synes du, at det går godt for Brøndby i øjeblikket?, kan hun finde på at spørge, og så griner hr. Jensen oftest. Han er Brøndby-fan, hun er holder med F. C. København, og det kan de få meget sjov ud af sammen. Joyce er kommet i hjemmet i flere år, og hun har lært, at fodbold er den bedste indleder på ethvert besøg. Her i huset handler det nemlig om at holde fokus fra det skrantende helbred - det kan pille det ellers så gode humør helt fra hinanden, og det må ikke ske, for så lukker hr. Jensen helt i, og det bliver umuligt at udføre sygeplejen ordentligt.