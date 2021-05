Sort magi lurer i Helsingørs gamle gader

Kirkens modstand

Gåturen gennem de gamle brostenbelagte gader starter ved Sveasøjlen, og snart bevæger en slange af mennesker sig til Strandgade og videre op igennem Færgestræde for at gøre ophold ved Domkirken. Her folder historien sig for alvor ud, for kirken havde ifølge Niels Juul meget at sige, når det kom til de unge kvinders rygte.