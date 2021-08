Send til din ven. X Artiklen: Sort energi og grønne håb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sort energi og grønne håb

Danmarks Tekniske Museum åbner udstilling om fremtidens energiudfordringer.

Helsingør - 10. august 2021

Vidste du, at kullet reddede de danske skove i 1800-tallet? Eller at fremtidens brændstoffer måske skal udvindes af nøddeskaller? I den nye særudstilling »Sort energi & Grønne håb« tager Danmarks Tekniske Museum fat i en af vor tids helt store udfordringer: vi har gennem 200 år vænnet os til et liv, der er baseret på de enorme mængder af energi, vi kan udvinde af kul, olie og gas. Men hvor skal energien komme fra, hvis vi i fremtiden skal lægge de fossile brændstoffer på hylden?

For godt 200 år siden opfandt mennesket teknologier, der gav nye måder at udnytte den energi, der er lagret i kul, olie og gas. Siden da har det forandret verden og skabt muligheder, som vi i vores del af verden tager for givet i dag. Vi har konstant adgang til varme og strøm, kan rejse hvorhen vi vil, og har mulighed for at kommunikere med hele verden på få sekunder.

Men disse muligheder har en pris. Der er ikke længere tvivl om, at menneskets udledning af CO2 fra fossile brændstoffer er en af årsagerne til de klimaforandringer, vi står overfor i dag. Hvis vi skal gøre os håb om at standse klimaforandringerne, bliver vi nødt til at finde nye energikilder. Men kan nye teknologier sikre, at vi kan holde fast i de goder, vi har vænnet os til gennem de seneste 200 år?

I udstillingen »Sort energi & grønne håb« får du både historien om, hvordan fossile brændstoffer har revolutioneret vores verden, og ser nogle af de løsninger, der arbejdes med i Danmark lige nu for at skabe en fremtid uden kul, olie og gas.

Udstillingen åbnes onsdag den 18. august kl. 15 af museumsdirektør Jens Refslund Christensen og programchef og udstillingens hovedkurator Peter Bjerregaard.