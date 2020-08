Se billedserie Majken Overgaard, programleder hos CATCH, viser her et af komponenterne fra udstillingen.

Sommerskole viste skøre projekter

Det kreative center CATCH har i den forgangne uge haft sommerskole og lørdag åbnede de dørene for besøgende, som fik lov at se på projekterne, som der var blevet arbejdet på i ugens løb.

Helsingør - 24. august 2020 kl. 05:28 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag eftermiddag blev alle interesserede budt velkommen til CATCH's lokale i Kulturværftet. Lokalet var i dagens anledning noget mørkt, da det var lys, lyde og teknologi som skulle have fokus, da deltagerne på det kreative centers sommerskole skulle præsentere deres projekter. Projekterne var centreret om fremtidens hardware, der kan indeholde andre former for materialer, end det vi er vant til at se. Det fortæller Majken Overgaard, programleder på centret.

- Når man snakker hardware, så får de fleste mennesker associationer til noget hårdt. Ofte sort, gråt, eller bestemte typer farver. Sådan har det altid været mens vi har haft computere. Man begynder at have andre typer materialer man kan arbejde teknologisk med. Både stof, silikone og andre former for bløde materialer. Det giver en ny mulighed for at arbejde med nye farver og overflader, og det har vi gjort i denne sommerskole, siger hun.

Fællesskab På sommerskolen har fællesskabet været i højsædet. For selvom de alle har arbejdet med egne projekter, hvor de i løbet af ugen har fået undervisning af kunstneren Mirabelle Jones, så har deltagernes forskellige baggrunde givet mulighed for inspiration på tværs af erfaring og erhverv.

- Det har været spændende med de baggrunde, som folk er kommet ind med. Det har skabt meget dialog og netværk på tværs. En ting er hvad man lærer på kurset, noget andet er de forbindelser man kan tage med videre efterfølgende. For hvis vi ikke får forbundet dem på sommerskolen, så har de ikke nogle at lege med efterfølgende og det er ligeså vigtigt, som det de har lært i løbet af ugen, fortæller Majken Overgaard.

En af deltagerne på sommerskolen er Simone Wierød, som til daglig arbejder som koreograf. Hun er selvproducerende kunstner og har brugt ugen på at udvikle et nyt koncept til en performance installation, som kan afvikles alle vegne uagtet om det er galleri, festival eller noget tredje. Tankerne bag konceptet er, at der er en danser, som bevæger sig i en kuppel, der er lavet af silikone. Danserens berøring af installationen vil styre lyd og lys. Publikum vil stå tæt på installationen og opleve kuplens silikone som en væg af hud, der bliver aktiveret af berøring. Også hun har nydt godt af fællesskabet på sommerskolen.

- Jeg er fyldt med inspiration og information. Mirabelle, underviseren, har været enormt pædagogisk og god til at bringe kunstnere ind som arbejder med det på forskellige måder. Der har været skabt et enormt trygt læringsmiljø, hvor vi har lært meget af hinanden, fordi vi kommer fra forskellige kunstneriske felter, siger Simone Wierød.

Corona Corona har flere gange aflyst kurset. Oprindeligt skulle det have været afholdt i maj som et forårskursus. Efterfølgende blev det rykket til juni og nu er det endelig blevet afholdt i august. Det er dog ikke de eneste ændringer, som corona har skabt for kurset. Heldigvis har det også ført noget godt af sig, fortæller Majken Overgaard.

- Corona har påvirket os meget. Vi har måtte reducere antallet af deltagere til sommerskolen. Sidste år havde vi 30 deltagere, mens vi i år har haft 16. Vi har nemlig haft restriktioner ift. hvordan folk må være placeret i rummet og hvor mange der må være. Men 16 er et dejligt tal. Vi er kommet tættere på hinanden, og været en større del af hinandens udvikling. Så det har også bragt gode ting med sig, siger hun.

Trods corona arbejder Majken Overgaard og resten af CATCH videre med kommende arrangementer. De bliver dog skabt i et format, hvor de vil kunne afholdes uanset coronasituationen på det tidspunkt, lyder det fra Majken.

- Vi har arrangementer i løbet af september og oktober med virksomheder, som vi ser an ift. corona. Vi måtte aflyse og omstrukturere mange forløb i foråret og det er mange ressourcer vi bruger på det. Alt hvad vi har planlagt i fremtiden kommer også til at fungere som onlinetiltag, så vi kan åbne op for et bredere publikum og kan afholde det uanset hvad, siger hun.

For Simone Wierød, så bliver det næppe det sidste CATCH arrangement som hun deltager i.

- Jeg holder helt sikkert øje med næste gang CATCH holder kursus. Det har været dejligt, at selv for os, der ikke har haft erfaring med lige det her, har fået lov at bruge ting fra vores eget felt og bruge det i læringsformen, siger hun.

Næste arrangement som CATCH står bag er en datahave. Den udstilling kan opleves den 10. september i CATCH's lokaler i Kulturværftet.