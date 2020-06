På torsdag er der sommersjov for hele familien på Kronborg Strand.Foto: Ole Laursen

Send til din ven. X Artiklen: Sommersjov på Kronborg Strand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommersjov på Kronborg Strand

Helsingør - 29. juni 2020 kl. 06:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På torsdag den 2. juli kan familier få en sjov og hyggelig naturoplevelse, når projektet Naturfamilier kommer til Helsingør og leger med vand. Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding.

Hen over sommeren kan familier i hele landet komme til hyggelige arrangementer i naturen, når projektet Naturfamilier turnerer rundt i Danmark. Naturfamilier kommer på besøg i 24 byer, og torsdag den 2. juli går turen til Helsingør.

Temaet for årets sommerturné er vand, og derfor skal vi blandt andet spille vand-bingo, snitte fisk i træ og bygge vanddyr i sand sammen. Og så er der naturligvis rig mulighed for at spørge ind til projektet Naturfamilier.

Arrangementet afholdes på Kronborg Strand og på havnen alt efter aktivitet (hold øje med det blå Naturfamilier-flag), og forventes at vare halvanden time. Alle familier er velkomne, uanset om man bor i nærheden eller bare er på besøg. Det er gratis, og kræver ingen tilmelding.

Naturfamilier sørger for at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og bryder op i mindre grupper, hvis det vurderes, at der er for mange samlet.

Naturfamilier er et initiativ fra Danmarks Naturfredningsforening, som vil gøre det nemmere for børnefamilier at finde tilbage til nærheden, kontakten og kendskabet til naturen.

Det er gratis at være en del af Naturfamilier, og alle kan være med. Med Naturfamilier kan børnefamilier invitere hinanden med på uforpligtende naturoplevelser og være fælles om at komme mere ud i det grønne.

Der findes Naturfamilie-grupper i 65 danske kommuner.