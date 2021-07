Se billedserie Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Sommerserie: På besøg i kælderen under byens sidste proviantforretning

I kælderen i Strandgade 71A mødes Helsingør Marineforening til et spil billard og en kold Wiibroe, men kælderen har som alle de andre i gaden en historie, der rækker meget længere tilbage i tiden

Helsingør - 26. juli 2021

Det er tirsdag - og tirsdag er regnskabsdag. Her mødes bestyrelsesmedlemmerne - alle mænd med livserfaring - og gør kassen op efter weekenden. De får en sludder og drikker gerne en kold Wiibroe på flaske, mens de sørger for at puste liv i den ægte hygge med helt frisk cigaretrøg. De skodder tobakken i de klassiske hvide runde askebægere med fordybninger i siden, der sikrer, at cigaretten ikke glider ned.

Det er salget fra weekenden, de skal gøre op. Hvor mange øl og andre læskende lækkerier blev der egentlig slynget over disken? Og er der drikkevarer nok på lager til den kommende weekends møde? Hvis ikke, skal det bestilles.

Om sommerserien De gamle lavloftede bindingsværkhuse med småsprossede vinduer og skæve mure giver bymidten sin helt særlige og autentiske charme.

De vidner om byens historie som ældgammel købstad og sundtoldsby.

Jeg kan næppe være den eneste, der på mine gåture rundt i de gamle gader og stræder så ofte har dagdrømt om sømænd og drukkenbolde og om købmænd og knejper, og mon ikke der også er andre end mig, der har tænkt »hvis bare de gamle murer kunne tale«.

I denne serie går vi på opdagelse i fortidens Helsingør ved på bogstaveligste vis at dykke et lag dybere. Jeg besøger nogle af bymidtens gamle kældre, der i større eller mindre grad står som for århundrede siden, og så forsøger jeg at få en historie eller to fra den svunden tid.

Denne serie bygger på samtaler med kældernes ejere, tidligere ejere, historikere og skriftlige historiske kilder. Forud for denne artikel har jeg blandt andre talt med lokalhistoriker Lars Bjørn Madsen.

Tak fordi I læser med!

Rummer et fællesskab Helsingør Marineforening holder til i kælderen under Strandgade 71A. Et stort lokale, der overraskende nok virker åbent og lyst, selvom vinduerne er små, og vi nok er omkring halvanden meter under jorden. Her er indrettet med borde og bænke omkring et par solide egetræs langborde, og på væggene hænger en masse billeder fra marinen side om side med emblemer - udformet som små våbenskjold - og en masse krus med forskellige ekspeditioner trykt på siden.

»Sirus« står der således på en af dem, der skiller sig en smule ud fra de mange i mængden.

Det er i kælderen, at Marineforeningen mødes lørdage og søndage. Gerne til en kold Wiibroe, et slag terninger eller et spil billard, og ikke mindst for at udveksle alle de gode røverhistorier om nyt og gammelt og allerhelst om det, de allesammen har tilfælles: En fortid som en del af den danske Flåde.

De bedste historier indledes typisk med »kan I huske..« eller »har I hørt..«, og så vokser en historie - ofte om en fælles bekendt - frem.

- Kan I huske Thomsen, det dumme svin, siger et af medlemmerne med et glimt i øjet og et let grin, mens de andre følger trop med hurtige replikker, om ham der ledte rekrutskolen - som et eksempel på, hvordan røverhistorierne oftest titter frem.

- Orv ja, han var da noget for sig selv!, Responderer en anden.

En historisk kælder Det er ikke sikkert, at kælderen i Strandgade 71A siger dig så meget, men omtaler jeg den i stedet som Marstrands Kælder, vil det for mange sikkert være en anden sag. De fleste vil nok mindes forretningen ovenpå: Måske har man selv handlet der, måske har man arbejdet i butikken eller måske genkender man bare navnet, der stadig hænger på butiksfacaden i dag.

Frem til 80'erne husede den i hvert fald den sidste af ellers mange skibsprovianteringsforretninger fra sundstoldens tid, og indtil her blev der - som i de fleste af kælderene i Strandgade - opbevaret øl, spiritus, og litervis af vin blev tappet fra de store fade og hældt på flasker.

Det var købmanden K. F. Marstrand, der i 1833 startede en forretning i huset. Her solgte han proviant til de mange skibe, der lagde til i Helsingør på deres vej gennem Øresund, og hurtigt begyndte han at importere vin. Det solgte godt, og snart var det ikke kun skibene, men også tørstige borgere fra hele Nordsjælland, der valfartede til forretningen for at købe ind på de eksotiske druer.

LB Færger overtog Centrum for kælderens største rum er en mørk trappe med patina, der snor sig mod loftet. Her ender den blindt - og vidner om, at kælder og butik ikke længere hører sammen. De smalle trin og dens stejle hældning gør, at det kan være svært at forestille sig, at der er båret tønder med vin og ølkasser i massevis op og ned mellem kælder og butik - men ikke desto mindre, er det det, der er.

I mange år var det Marstrands efterfølgere, der stod for salget - for at holde liv i proviantforretningen, der med tiden blev mere og mere specialiseret i de våde varer.

I 1972 blev den købt af det svenske LB Færger, og under navnet Strandgaardens Vinhandel blev firmaet grossist for de talrige vinhandlere i Helsingør.

Et rygte siger, at kælderen dengang lagde rum til mange gode vinbranderter. Butikken skulle nemlig betale afgifter på drikkevarerne, og det hændte at en vil blev hældt direkte ud i kloakken for at mindske afgiften... eller.. for at mindske spildet, kunne man jo ligeså godt se, hvor meget maverne kunne holde til, og her sad venner og bekendte af forretningen så.

LB Færger drev forretningen frem til begyndelsen af 80'erne, hvor rederiets direktør Tom Wendelboe Jensen overtog virksomheden, og siden har hans efterfølgere drevet værket, der i dag ikke længere holder til i Marstrands bygning i Strandgade, men derimod i Espergærde.

Nyt liv i gamle rammer - Skål, lyder det fra formand Sven Jørgen Hansen, men han rækker glasset frem, mens medlemmerne følger trop. Han viser mig en detalje fra kælderen, som er helt ny, men alligevel på en eller anden måde passer meget godt ind i historien om kælderen med de mange våde varer.

- Vi har fået lavet et pissoir, fordi vi med ét toilet stod lidt for meget og trippede rundt, fortæller han og trækker i dørene, derud til.

- Den er lavet af en fustage, siger han og griner.

Det er i år to år siden, at Marineforeningen købte kælderen. Dengang havde den stået tom i en tid, og fugten havde fået lov at få rigtig fat. Gulvet søbede i vand, og foreningen måtte affugte og give den en kærlig hånd, inden de kunne tage den rigtig i brug. Det er her, der siden er blevet arrangeret 'ud i det blå-arrangementer' og julefrokoster, og så er det her, at deres arbejde for at sprede kendskabet til den danske flåde tager sit udspring.

- Vi er glade for stedet. Her er god plads og her er hyggeligt, og så var den billig, afslører han.

