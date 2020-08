Sommeropera på Simon Spies Plads

I anledning af denne herlige sommer, har Helsingør Kammeropera netop besluttet at holde en Operakoncert under åben himmel søndag den 23. august klokken 14 på Simon Spies Plads.

Her vil tenor Niels Jørgen Riis, baryton Guido Paevatalu og sopran Camilla Illeborg, akkompagneret af kapelmester Leif Greibe, synge et uddrag af musikhistoriens mest elskede operaer af Mozart, Rossini, Donizetti, Puccini, Bizet og Gershwin.

Denne sommer, hvor vi alle er rykket ud af husene for at kunne være sammen, er der opstået et nyt fællesskab blandt caféejere og restauratører på Simon Spies Plads, som er rykket ud på pladsen med borde og stole og kulturelle begivenheder og har skabt et helt nyt liv på pladsen.