Jonah Nilsson beskrives som en funky svensk »stjernekomet«. Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: Sommerkoncert med funky svensk komet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommerkoncert med funky svensk komet

Helsingør - 07. april 2018 kl. 07:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jonah Nilsson har prøvet det, som de fleste musikere drømmer om, men som meget få har oplevet - at blive verdensberømt "over night". Hans band Dirty Loops' unikke funk-pop covers af Lady Gagas 'Just Dance' og Justin Biebers 'Baby' blev set af millioner på YouTube og skaffede ham og hans band en pladekontrakt hos den 16 dobbelt Grammy vinder David Foster. Nu gæster det talentfulde og populære funk-fænomen Kulturværftet den 28. juni, hvor han står på Store Scene.

Det var sammen med et par venner i en kælder i Sverige, at magien opstod for Jonah Nilsson. Tilsammen dannede de tre venner bandet Dirty Loops, og efter at de en sen aften havde uploaded et par cover-versioner af Lady Gaga og Justin Bieber på YouTube, gik tingene pludselig stærkt.

Nu turnerer den svenske sanger verden rundt som hovednavn, og når koncertpublikummet i Helsingør oplever Jonah Nilsson til juni er de i overhængende fare for at tilslutte sig koret af Jonah-fans, der blandt andet tæller Adam Levine, forsanger i Maroon 5, Brian McKnight, Rodney Jerkins, Dallas Austin, Stevie Wonder og Quincy Jones, der for nyligt har signet Jonah Nilsson på hans management bureau.

Billetsalget er begyndt på kuto.dk