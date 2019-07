Helsingør Kommune har et stort uudnyttet potentiale for sommerhusudlejning, fastslår Dansk Kyst- og Naturturisme. Foto: Thomas Olsen

Sommerhusene i Helsingør kan lejes meget mere ud

Helsingør - 09. juli 2019

Sommerhusferie i Danmark er populært - faktisk så populært, at det stigende antal overnatninger i feriehuse har drevet væksten i kyst- og naturturismen i de seneste år. Flere steder overstiger efterspørgslen udbuddet af feriehuse - særligt i højsæsonen.

Samtidig står mange danske sommerhuse tomme en stor del af året. Undersøgelser har tidligere vist, at der er et kæmpepotentiale for at højne udnyttelsesgraden af de danske sommerhuse. Det bekræfter også en ny potentialeanalyse udarbejdet af Feriehusudlejernes Brancheforening på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Analysen viser, at 17 af landets kommuner har et særligt stort potentiale for at øge feriehusudlejningen. Der er tale om kommuner med mere end 2.000 sommerhuse, hvor udlejningsgraden er lav. Det gælder bl.a. Helsingør Kommune. Her udnyttes kun ca. 10 procent af sommerhusene til udlejning. Der er altså rigelig kapacitet til merbrug og særligt uden for højsæsonen. Og der kan genereres en markant øget turismeomsætning ved en bedre udnyttelse af feriehuskapaciteten.

- Feriehuse står i dag for 54 procent af samtlige udenlandske overnatninger i Danmark, men vi udnytter kun en brøkdel af den kapacitet, vi har. I Helsingør Kommune er det for eksempel kun ca. 240 af de ca. 2350 sommerhuse, som står til rådighed for udlejningsmarkedet, og det er et tal, vi gerne vil øge, forklarer Sisse Wildt, som er kommunikationschef i Dansk Kyst- og Naturturisme.

I 2019 er der indført et nyt bundfradrag, som betyder, at sommerhusejere kan tjene 40.900 kroner skattefrit ved at leje sommerhuset ud.

Dansk Kyst og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der vil udvikle og skabe vækst i kyst og naturturismen i Danmark. Fonden er ansvarlig for udviklingen af kyst og naturturismen i hele Danmark og skal medvirke til at vende tilbagegang til vækst og vinde nye markedsandele.