Værftets Madmarked er blevet trimmet for en million kroner under nedlukningen og er kommet godt fra genstarten. Pengene er brugt på at skabe afstand og skabe nye rekreative miljøer.

Sommerens koncept? Masser af plads og nye hyggekroge

Sådan er det på Værftets Madmarked med Kulturværftet og M/S Museet for Søfart som nærmeste naboer. De to måneders nedlukning er blevet brugt på at skabe de forandringer, der ellers var planlagt over det næste år.

Der er nogle ting, der ligner sig selv her efter genåbningen af restaurationslivet, og så er der nogle steder, der ligner sig selv, men med et pift af noget nyt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her