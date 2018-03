Soloulykke: Mand påkørte træ i høj fart

Mandag formiddag omkring klokken 10 kørte en mandlig bilist ind i et træ i vejsiden ved Fredensborgvej 30 i Tikøb. Soloulykken skete, efter at bilisten fik et ildebefindende. Nordsjællands Politi oplyser, at manden formentlig fik et black-out.