Soldaterforening og kommune inviterer til flagdag

Der er årlig tradition for at holde Den Nationale Flagdag den 5. september. En dag som er en markering og anerkendelse af alle, der siden 1948 har været udsendt på vegne af den danske stat, og har deltaget og fortsat deltager i internationale, fredsstøttende og humanitære missioner. Traditionen fortsætter i år, hvor der tages nogle forhåndsregler for arrangementet.

Helsingør Kommune vil i år gerne sætte ekstra fokus på, at det ikke kun er de udsendte soldater, udsendt politi, sygeplejersker og læger m.fl., der berøres af at have været udsendt - det gør hele familien og ikke mindst de udsendtes børn. Derfor vil borgmester Benedikte Kiær i år uddele Familienetværkets børnemedalje. Børnemedaljen er tænkt som en tak for den betydning de har for soldaten, eller anden person udsendt i international tjeneste, samt en anerkendelse af det savn og den bekymring nogen børn oplever under udsendelse, og at de har måtte leve med de ændrede vilkår en udsendelse medfører i familien. Den er også en anerkendelse til de børn, der må leve med konsekvenserne af de mén, nogle udsendte desværre får efter en udsendelse, - herunder både psykiske efterreaktioner og fysiske skader.