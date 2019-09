Erik Jensen, ejeren af Tikøb Bryghus, står her ved noget af det nye isenkram i det nye bryggeri i Espergærde. Der er i alt ti gærtanke og et sæt brygkedler i det nye bryghus. Foto: Allan Nørregaard

Solcellespecialisten der blev ølbrygger

Det mælkehvide loft stråler om kap med de ti store gærtanke, som allerede står parat i det nye bryghus på Bybjergvej 37. Der er stadig gravkøer uden for den store bygning, og indenfor er der et væld af opgaver, der venter på at blive løst, før bryghuset kan åbne.

Tikøb Bryghus har fået vokseværk, og flytter deres produktion af øl fra Tikøb til et nye bryghus i Espergærde, der netop er under opførsel.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her