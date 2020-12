Sofie Gottlieb Sekstet i jazzklubben

Repertoiret tager afsæt i kendte og elskede swing-standarder, men med et par afstikkere til varmere himmelstrøg, brolagte parisiske gader og nyere jazz fra de seneste årtier. Sofie Gottlieb er ikke bleg for at krydse de gængse grænser for hvor genren skifter fra jazz til blues, soul eller pop, altid med en rød tråd, som sikrer at lytteren er tilfredsstillet og underholdt fra første ansats til sidste tone klinger af.