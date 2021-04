Se billedserie Cementsækkene ligger fortsat og sørger for, at der ikke flyder yderligere sømateriale ud af molen, ligesom rester fra den tidligere konstruktioner kan ses på molen. Foto: Christopher Valeur

Søndre mole blev totalskadet: Nu er der nyt

Reparationen af den sydlige mole er blevet en forsikringssag, og til næste måned kommer reparationsopgaven i udbud. »Jeg forestiller mig, at molen er færdig til august«, siger port manager i Helsingør Havne.

Helsingør - 07. april 2021 kl. 04:06 Af Christopher Valeur

Søndre mole blev den 1. december slemt beskadiget, da flisskibet, Danita, klokken 05.31 påsejlede molehovedet ved et uheld. I en overgang var det røde fyr på molen endda i fare for at styrte i havnen. Heldigvis kom ingen personer til skade ved uheldet, hvor kaptajnen efterfølgende påtog sig det fulde ansvar for uheldet. Siden da er hullet, der opstod i molehovedet, blevet stoppet, og fyret blevet bundet fast, så det ikke ender i havnen.

Molen færdig til august Efterfølgende har den sydlige mole set en kende sløj ud, da resterne af den gamle konstruktion har ligget på molen, ligesom store, hvide sække fyldt med cement, ligeledes har ligget der siden december. Cementsækkene blev lagt for at undgå, at det sømateriale, der ligger inde i molen, ikke siver ud i vandet. Derfor kan der på molen ligeledes ses store bunker med sømateriale, primært sten og grus, og det kommer til at blive liggende der lidt endnu.

- Vi forventer, at molen bliver repareret henover sommeren. Det går an på, hvornår vi kan skrive kontrakt med en entreprenør, men jeg forestiller mig, at molen er færdig til august, siger port manager i Helsingør Havne, Jan Christensen.

Opgave i udbud Der er flere grunde til, at molen først bliver repareret i løbet af sommeren. For det første skal opgaven i udbud, inden man kan skrive kontrakt med en entreprenør, og det skal godkendes af forsikringen, der ikke dækker mere, end at molen bliver repareret til den stand, som den var i før. Det udbud kommer formentlig ud i maj måned.

Venter på sol og varme En anden grund til, at reparationerne først kommer til sommer, er vejret. Det danske vintervejr giver nemlig ikke de bedste betingelser for reparation af en mole.

- Vi bruger beton, der skal hærde af, og derfor have en bestemt temperatur. Desuden er molen et meget udsat sted, hvor der er meget strøm og hvor vandet er 8-10 meter dybt. Så for at give de mest gunstige forhold, der vil give færrest udfordringer, skal det repareres om sommeren, siger Jan Christensen.