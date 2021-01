Søg om tilskud til frivilligt arbejde

Helsingør Kommune har åbnet for ansøgninger til paragraf 18-midler til frivilligt socialt arbejde

Paragraf 18-puljen, der bl.a. støtter aktiviteter, hvor den frivillige indsats spiller en afgørende rolle, er nu atter åben for, at du kan søge tilskud til aktiviteter i Helsingør Kommune. Midlerne kan søges af sociale foreninger, organisationer og frivilliggrupper. Puljen er åben for ansøgninger frem til den 10. februar 2021.