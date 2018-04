Se billedserie Thomas, Arthur og Amanda har læst, at man ved hjælp af bakterier kan nedbryde plastik af typen PET. Med den viden har de arbejdet på at udvikle en container, der både effektivt og bæredygtigt kan nedbryde plastik. Foto: JAKOB VIND

Send til din ven. X Artiklen: Snekkersten-elever i finalen som Årets Unge Forsker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snekkersten-elever i finalen som Årets Unge Forsker

Helsingør - 04. april 2018 kl. 10:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når den nationale finale i talentkonkurrencen Unge Forskere skydes i gang den 24. april i Forum i København, skal de seks folkeskoleelever fra Snekkersten Skole forsvare deres to projekter mod 48 andre finaleprojekter fra hele landet.

Agnes, Benjamin og Maria har i deres projekt arbejdet med at lave biobenzin ved hjælp af genmanipulerede gærceller - målet er at reducere udledningen af CO2, eftersom processen er mere bæredygtig end at omdanne råolie til benzin.

I det andet finaleprojekt har Thomas, Arthur og Amanda på baggrund af deres viden om nedbrydning af plast ved hjælp af bakterier eksperimenteret med at udvikle en container, der både effektivt og bæredygtigt kan nedbryde plastik.

48 konkurrerer

Ved finalen i København i april skal de hold konkurrere mod 48 andre scienceprojekter i kampen om titlen som Årets Unge Forsker 2018. Der er pengepræmier på over 300.000 kr. og masser af spændende priser. Præmierne overrækkes af H.K.H. Prins Joachim og undervisningsminister Merete Riisager.

Programlederen for Unge Forskere, Katrine Bruhn Holck, siger:

- Unge Forskere arbejder for at finde, anerkende og udfordre nye, unge talenter inden for naturvidenskab og teknologi. Her får de mulighed for at dyrke deres interesse for science, og i konkurrence med landets bedste unge forskere kan de nå helt nye højder. Alle elever skal blive så dygtige, som de kan - også de mest talentfulde.

30. gang

Årets Unge Forsker kåres i år for 30. gang. Talentkonkurrencen er arrangeret af Astra, det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed. I alt har knap 1.729 projekter fra hele landet været tilmeldt konkurrencen. Heraf går 100 videre til finalen - 50 til en juniorkonkurrence for grundskolen og 50 til en seniorkonkurrence for elever fra tekniske og fra almene gymnasier.

En dommer-jury bedømmer projekterne på, hvor god ideen er, hvor dygtige de unge talenter er til at anvende den naturvidenskabelige metode, og hvor godt projektet er formidlet.