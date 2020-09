Velkommen i klubben, lyder fra fra Snekkersten IF, der har tilbud til alle aldre - drenge og piger.

Send til din ven. X Artiklen: Snekkersten IF tilbyder fodbold for alle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snekkersten IF tilbyder fodbold for alle

Helsingør - 01. september 2020 kl. 04:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med mere end 800 medlemmer er fodboldafdelingen i Snekkersten IF blandt de 25 største fodboldklubber på Sjælland - og med tilskud fra en række COVID 19 puljer har klubben fået tilskud til et særligt projekt: »Velkommen i klubben - Fodbold for alle«, der har som mål at få flere til at blive en del af fællesskabet i en fodboldklub, få motion og glæde ved at spille fodbold.

Mange mennesker har været inaktive det første halve år af 2020 på grund af corona og en konsekvens af dette har været en øget opmærksomhed på det at bevæge sig og være en del af et fællesskab - noget som foreningslivet i den grad kan tilbyde. Fodbolden i Snekkersten har også været lagt ned med manglende og aktiviteter og tilbud i klubben under corona-nedlukningen. Projektet skal derfor også medvirke til både at genstarte klubben, og som nævnt få rekrutteret endnu flere i spillere til klubben.

"Velkommen i klubben - Fodbold for alle" løber over hele året med en lang række forskellige aktiviteter - og i september måned vil der blive afviklet tre Åbent Hus-arrangementer.

Tirsdag den 1. september kl. 19.00 - 21.00 et fodboldtilbud for voksne: mænd og kvinder i alderen 20 - 85 år, med fokus på Fodbold Fitness, Motions Fodbold og Gå fodbold i samarbejde med det landsdækkende "Bevæg Dig For Livet" projekt, der har som mål at få flere danskere til at bevæge sig.

Tirsdag den 8. september kl. 17.00 - 20.00 afvikles en pigedag i samarbejde med Dansk Boldspil Unions "pigeraket", som henvender sig til piger i alderen 5 - 16 år, som gerne vil prøve at spille fodbold.

Torsdag den 10. september kl. 17.00 - 20.00 afvikles en fodbolddag for drenge i samarbejde med DGI Mini Magi, som henvender sig til drenge i alderen 4 - 9 år, som gerne vil prøve at spille fodbold.

For alle arrangementerne kræver det ingen forudsætningerne for at kunne deltage - og på dagen vil der være mulighed for at stille spørgsmål, møde trænere og i det hele taget få mere at vide om det at spille fodbold i Snekkersten IF.

Alle deltagere vil blive tilbudt gratis prøvetræning hele september måned.

I sagens natur følges de anbefalinger, som der er på corona området - og da der tilbydes sandwich/pastasalat og drikkevarer skal man tilmelde sig på https://sif-fodbold.nemtilmeld.dk senest dagen før.