Snedige diesel-tyve

Klokken 07.13 mandag morgen fik Nordsjællands Politi anmeldelse om, at der mellem fredag klokken 15.00 og lørdag klokken 16.30 blev stjålet en større mængde diesel fra en lastbil, som holdt parkeret på Kronborg Ladegårds Vej i Helsingør.

Tyveriet var sket ved, at gerningsmanden borede huller i tanken under bilen, således at dieselen kunne løbe ud og fjernes fra lastbilen.