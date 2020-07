Det bands, som klarer sig bedst under koncerterne, kan vinde festivaljobs og skræddersyede coachingforløb. Foto: Presse

Snart starter stor dansk-svensk talent og musikkonkurrence

Helsingør - 24. juli 2020

POPCORN NORDIC er navnet på nu konkurrence for lovende bands og artister, som Kulturværftet er medarrangør af. Og det er nu man skal melde sig. Så er det nu, lokale bands og artister fra Helsingør skal melde sig til talentudviklingsprogrammet POPKORN NORDIC 2020.

Kulturværftet i Helsingør er medskaber og initiativtager til POPKORN NORDIC. Skåne og Sjællands talentlag skal forbindes via livekoncerter, netværksarrangementer og seminardage. Derfor leder Kulturmetropolen sammen med Kulturværftet lige nu efter de bedste lokale bands og artister i Helsingør og på hele Sjælland.

POPKORN NORDIC er Sjællands og Skånes nye dansk/svenske band- og artistplatform, der er udviklet ud fra en idé hos Kulturværftets musikredaktør, Rasmus Schrøder. Oprindeligt var POPKORN en svensk musikkonkurrence, som i 20 år har givet ambitiøse og talentfulde bands og artister i Vestskåne en scene som platform for at udvikle sig uden for øvelokalet. Og det vil Rasmus Schrøder gerne bygge videre på og inddrage hele Sjælland og Skåne.

- Kulturværftet har et godt samarbejde med vores svenske musiknaboer, og i 2020 udvider vi POPKORN til at ramme hele Sjælland og Skåne, og samtidig videreudvikler vi konceptet til at være en platform, hvor bandsene kan opnå læring, netværk og liveerfaring på professionelle scener, fortæller Rasmus Schrøder i en pressemeddelelse.

Lærer af hinanden

Programmet skydes i gang med livekoncerter fra september på toneangivende spillesteder over hele Sjælland. POPKORN NORDIC kommer til Helsingør på Kulturværftet i november, som indbyder til både seminardag for ansøgerne og semifinale for de bedste musikacts. Lyttejuryen bag POPKORN NORDIC sidder allerede nu klar til at udvælge deltagerne. Så hvis man gerne vil ud og spille, og man samtidig er klar til at udvikle sig som band/artist sammen med andre dygtige musikacts, så er det nu, man skal tilmelde sig.

Gevinsten for de liveacts, der klarer sig bedst, er et skræddersyet coachingforløb og festivaljobs på den lokale Helsingør Festival 2021 og i Sverige. POPKORN NORDIChandler først og fremmest om at udvikle sit musikalske talent. Derformodtager alle deltagende bands og artister coaching fra den danske og svenske musikbranche undervejs.

Følg med på https://www.facebook.com/popkornnordic/ Tilmeldingsfrist er 16. august. Tilmelding på http://kulturmetropol.dk/musik/popkornnordic