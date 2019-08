En stjerneskudssværm som ?Perseiderne? afgiver sædvanligvis omkring 100 skud i timen. Foto: Petr. Horálek/www.astronom.cz/horalek.

Snart kulminerer muligheden for at se stjerneskud

Helsingør - 09. august 2019 kl. 19:57 Af Allan Reib Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets mest sete stjerneskudssværm, "Perseiderne" er nu aktuel. I sin bane omkring Solen passerer Jorden større og mindre partikler, som kometerne har efterladt sig i sine baner. Netop nu skal man holde et vågent øje med partikelstrømmen fra kometen "109P/Swift-Tuttle", som er ophavskometen for stjerneskudssværmen "Perseiderne". Navnet skyldes, at stjerneskuddene udspringer fra stjernebilledet Perseus. Hvis man forlænger halen af stjerneskuddet bagud rammer det et punkt i Perseus. Dette punkt kaldes for radianten.

Antallet af stjerneskud kulminerer natten mellem mandag d. 12. og tirsdag d. 13. august, små 40 grader over den nordøstlige horisont. Mørket har nu igen sænket sig over landet efter 3 måneder med lyse nætter, hvor Solen ikke kom under 18 grader under horisonten. Desværre vil Månen i år være en kedelig medspiller, idet lyset fra vor nærmeste drabant i rummet vil genere og "slukke" en del af "Perseiderne". Men vær alligevel optimistisk.

Allerede i slutningen af juli kunne NASA rapportere om flere bolider, ildkugler, som var spottet og fotograferet af "NASA All-sky Fireball Network. Disse stjerneskud er større fragmenter i strømmen af partikler fra "Perseidesværmen", som har lysstyrker som Venus og derover. Den kraftigste bolide, man har observeret, havde en lysstyrke som lå mellem fuldmånen og Solens!

NASA´s overvågning af stjerneskud, meteorer, består af 17 kameraer placeret i det sydvestlige og østlige USA. Herudover har man kameraer, som overvåger himlen af 15 steder på skoler, sciencecentre, planetarier og observatorier. Måske én inspiration til danske skoler og gymnasier.

En stjerneskudssværm som "Perseiderne" afgiver sædvanligvis omkring 100 skud i timen. I år kan vi grundet Månens lysforurening kun forvente omkring 50 i timen, måske mindre på kulminationstidspunktet.

Kig mod nordøst, senere øst fra kl. 22 og frem til efter midnat. Find et passende liggeunderlag, et tæppe, bryg en stærk kop kaffe, få familien og gode venner med i himmelovervågningen. Det er en "naturoplevelse", som er værd at dele. Husk at have tålmodighed. Det gælder alle naturoplevelser. "Perseiderne" er aktive frem til 24. august.

Mandag 12. august kl. 22 står Månen knap 10 grader over den sydlige horisont og er 93 % belyst. Planeten Saturn ses ca. 5 grader til højre for Månen. For at se ringsystemet skal du bruge en udsigtskikkert på en trefod eller et teleskop. Planeten Jupiter, som er 6 gange klarere end Saturn, dominerer himlen længere mod sydvest. Hvis du kender en ornitolog eller en stjernekigger kan du tilbyde vedkommende en ekstra stærk kop kaffe og natmad, hvis han/hun medbringer udstyr til måne- og planetkiggeri.