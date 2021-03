Snævert byrådsflertal redder 18 lokale arbejdspladser

Efter megen diskussion og frem- og tilbagesendelse af sagen, besluttede et snævert flertal i Helsingør Byråd mandag aften, at Helsingør Kommune forbliver i Det Danske Madhus.

13 stemte for at blive i Madhuset: Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, mens 11 stemte imod : Konservative, Venstre, Radikale og Lokaldemokraterne. De to byrådsmedlemmer, der er udpeget til at sidde i Madhusets bestyrelse og som modtager honorar for det, deltog ikke i afstemningen på grund af inhabilitet. Det er Lisbeth Læssøe, K. og Duygu N. Aydinoglu, S. Sidstnævnte havde Palle Wørmann som stedfortræder.