Med et snævert flertal vedtog Helsingør Byråd, at Helsingør Kommune indfører sociale klausuler. Det skulle gerne give endnu flere lærlinge- og praktikpladser i virksomhederne. Billedet er fra den miniskills, som Helsingør Kommunes virksomheder holdt for 7. klasserne tidligere på året. Foto: Allan Nørregaard

Snævert byrådsflertal flertal indfører sociale klausuler

Med et snævert flertal besluttede Helsingør Byråd mandag aften at indføre sociale klausuler, når kommunale opgaver sendes i udbud. Formålet er at skaffe elevpladser i virksomhederne, men der skulle en timelang og til tider indædt debat til, inden Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, De Radikale og Lokaldemokraterne med deres 13 stemmer mod Konservative og Venstres 10 stemte forslaget igennem. Dansk Folkepartis to medlemmer undlod at stemme.

