Smykker stjålet fra to villaer

Det fælles træk for to indbrud begået i Helsingør torsdag og fredag er, at tyvene er sluppet af sted med smykker. Det ene indbrud har fundet sted på Haderslevvej og er sket imellem torsdag klokken 18 og fredag 13.20. Tyvene er kommet ind ved at knuse en rude ind til en dør, hvorefter de har gennemrodet alle rum i huset. Det er muligt, at der er stjålet andet end smykker fra huset, men det er endnu ikke opgjort, oplyser Nordsjællands Politi.