Smykkedesigner med personlig gave til statsministeren: Dét var der i den

- Tusind tak. Det var altså ikke derfor, jeg kom, lød det fra statsministeren der høfligt bukkede let i knæene for at vise sin taknemlighed.

Hun nåede dog ikke at vise gaven frem for de mange forbipasserende, inden hun måtte videre, og derfor stod det uklart, hvad der var i den lille æske, men dét kan Camilla Urban heldigvis godt afsløre.

- Jeg gav hende et par øreringe. Hun er jo lige blevet gift, så jeg tænkte, at hun nu havde sin mand til at have hende ringe, og så havde jeg lige luret, at hun går med øreringe, siger hun og griner.