Smuglede telefon og hash i badesandaler

Her erkendte den 23-årige, der ikke er tidligere straffet for forhold af betydning for sagen, at han var blevet opsøgt af »nogle personer«,og bedt om at aflevere et par badesandaler til den indsatte. Samtidig indrømmede han, at han godt vidste, at der var hash i den ene sandal. Tilgengæld nægtede han. at han var klar over, at der befandt sig en mobil i den anden.