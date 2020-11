To klasser og flere lærerer på Skolen i Bymidten er sendt hjem på grund af corona-smitte. Foto: Allan Nørregaard

Smitteudbrud på ny folkeskole i kommunen

Skolen i Bymidten har måtte hjemsende to klasser samt flere lærere. Det er status efter, at to elever er blevet bekræftet smittet med corona. Smitteudbruddet kommer i kølvandet på det højeste antal coronasmittede i Helsingør nogensinde.

Helsingør - 25. november 2020 kl. 03:57 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Skolen i Bymidten er blevet ramt af et mindre smitteudbrud. To elever på skolen er blevet bekræftet smittet med corona. Smitteudbruddet kommer bare en uge efter, at Skolen ved Rønnebær Allé valgte at lukke ned i to uger. Det skete efter, at de havde haft 19 smittetilfælde blandt elever og ansatte. I Skolen på Bymidten har man valgt at agere hurtigt efter de positive coronaprøver.

- Vi fik mandag besked om, at en elev, der ikke har været på skolen siden i onsdags, var blevet bekræftet smittet med corona. Vedkommendes klasse samt de elever og lærere, som eleven har haft undervisning med, er ligeledes blevet hjemsendt og opfordret til at blive testet, fortæller konstitueret leder på skolen, Mette Donatzky Pihl.

Endnu et tilfælde

Det skulle dog blot vise sig, at blive det første bekræftede smittetilfælde i denne uge. Tirsdag morgen fik Mette Donatzky Pihl nyheden om, at endnu en elev på skolen var blevet konstateret smittet med corona.

- Tirsdag morgen fik vi at vide, at der var endnu et smittetilfælde. Vi har derfor også i denne sag hjemsendt elevens klasse samt elever og lærere, som vedkommende har haft kontakt med. Der er intet der tyder på, at der er en sammenhæng mellem de to tilfælde, siger Mette Donatzky Pihl.

For eleven, der var blevet bekræftet smittet i går, vil en negativ test fra mandag være nok til, at vedkommende kan vende tilbage i skole igen. I det andet tilfælde er det først en negativ test på fredag, der vil kunne give eleven adgang til skolen igen. Indtil da vil virtuel undervisning igangsættes så hurtigt som muligt og i det omfang, som det kan lade sig gøre. Mange lærere brugte dog tirsdagen på at blive testet, hvorfor der ikke var virtuel undervisning der.

Praksis er god Selvom der er kommet to smittetilfælde kort efter hinanden på Skolen i Bymidten, så priser man sig lykkelige over, at der ikke har været flere coronatilfælde siden sommerferien, end de to tilfælde, der er kommet i løbet af de sidste par dage.

- Vi har ikke haft et coronatilfælde siden sommerferien, så vi er glade for, at det først er kommet i november. Det vidner om, at vores praksis er god, men på et eller andet tidspunkt, så skulle vi nok få et smittetilfælde. Det er jo ikke nødvendigvis på skolen, at det har spredt sig. Det er nu vores opgave, at det ikke spreder sig yderligere, siger Mette Donatzky Pihl.

Skolen i Bymidten har en større plan klar, hvis der kommer yderligere smitte på skolen, men Mette Donatzky Pihl ønsker ikke at løfte sløret yderligere for den plan.

