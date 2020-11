Her ses elever spille boldspil på udendørsområder på Skolen ved Rønnebær Allé Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Smitteudbrud lukker skole: 14 personer smittet på få dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Smitteudbrud lukker skole: 14 personer smittet på få dage

Eleverne på Skolen ved Rønnebær Allé bliver den næste halvanden uge undervist hjemmefra, da der har været smitteudbrud på skolen. En længere periode end anbefalet, så smitteudbruddet kan standes, fortæller skoleleder.

Helsingør - 18. november 2020 kl. 16:25 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Tirsdag aften blev der sendt en besked ud til lærere og elever på Skolen ved Rønnebær Allé, hvor der stod, at de ikke skulle møde op før mandag den 30. november. Det skyldes, at adskillige lærere og elever er blevet bekræftet smittet med corona i løbet af de seneste dage. Det er således ikke en total nedlukning af skolen, som man så det tilbage i marts, da der stadig vil være folk tilstede, der har deres daglige virke på skolen, heriblandt psykologer. Hjemsendelsen er for at få overblik over situationen, fortæller Skoleleder på Skolerne i Snekkersten, Mads Hasselgaard.

Læs også: 400 borgere lod sig teste i boligområde

- Vi ønsker at dæmme op for smittespredningen, som vi havde svært ved at holde overblik over i den fart, som den udviklede sig i. Det var ikke så meget antallet af smittede, men mere hvor hurtigt spredningen skete på tværs af klasser, siger han.

14 positive prøver Det hele startede i torsdags, hvor en lærer måtte gå hjem fra arbejde på grund af coronasymptomer. Lørdag fik hun svar på testen, som bekræftede mistanken om, at hun var smittet med corona. Det fik ledelsen på Skolen ved Rønnebær Allé til at hjemsende de klasser, som læreren havde undervist, samt de lærere, som hun havde arbejdet tæt med i dagene op til. Derudover blev forældre og lærere bedt om at komme tilbage med testsvar.

På skolerne i Snekkersten har man i høj grad været forskånet for corona. Det er tidligere hændt, at enkelte har haft symptomer, og derefter ladet sig blive testet, hvor det har vist sig, at personerne ikke har været smittet. Undtagelsen kom dog i tirsdags, hvor 14 personer på skolen havde fået positive testprøver retur.

- Det viser sig, at der især i den ene af klasserne, kommer mange positive coronaprøver retur om tirsdagen. Vi holder øje i løbet af dagen og kan konstatere, at smitten er spredt ud på alle 3 klasser på 9. årgang. Vi rådfører os derefter med sundhedsstyrelsen. Vi kan ikke være sikre på, at de ikke har smittet elever i andre klasser, da en fra en ikke hjemsendt klasse blandt andet bliver testet positiv. Vi vurderer derfor, at vi skal bremse smittespredningen og går derfor over til fjernundervisning. Noget vi særligt i udskolingen har øvet os på tidligere på året, fortæller skoleleder, Mads Hasselgaard.

På den sikre side Skolen ved Rønnebær Allé havde fået at vide, at en uges hjemmeundervisning ville være acceptabelt, hvorefter eleverne kunne vende tilbage til skolens fysiske rammer igen. Det har ledelsen på skolen dog valgt at forlænge til halvanden uge, da det ikke blev vurderet, at der gik noget tabt fagligt ved at have hjemmeundervisning et par dage ekstra. Tværtimod ville de ekstra dage kunne sikre, at alle elever og lærere kommer coronafri tilbage til skolen. Nu handler det om at afvente situationen, fortæller Mads Hasselgaard.

- Vi følger forældre og elever. Vi beder dem om at sende en besked, hvis en elev bliver testet positiv, så vi kan følge med. Vi har tid at løbe på i næste uge, hvorefter vi efter planen starter op igen mandag den 30. november, siger han.

Hurtig reaktion Både lærere og forældre har ageret hurtigt, efter at beskederne om de positive coronaprøver samt fjernundervisning blev sendt ud.

- Lærerne kendte ikke til skiftet til fjernundervisning, før at vi sendte besked ud tirsdag aften. Vi har dog en handleplan om, hvordan vi går fra fysisk undervisning til onlineundervisning. Forældrene har ligeledes været forstående hele vejen igennem. De gør det de skal, og efter vi havde en lærer smittet med corona i lørdags, var forældrene hurtige til at få deres børn testet, hvilket vidner om, at de tager det alvorligt, siger Mads Hasselgaard.

Der har i løbet af de seneste 7 dage blevet bekræftet 81 smittede i Helsingør Kommune. I denne uge er Region Hovedstadens mobile testenhed i kommunen, hvor den tester i Helsingørs Nordvestkvarter samt Toldkammeret.