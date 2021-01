Ikke kun beboere på plejehjem er blevet vaccineret. Således fik 96 udvalgte borgere 1. stik her i Helsingør Hallen for en uges tid siden. Foto: Helsingør Kommune

Smittetallet falder markant i kommunen

Antallet af smittede med corona i Helsingør er faldet til noget af det laveste, der er blevet set i månedsvis.

Helsingør - 26. januar 2021 kl. 17:28 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Det begyndte at gå den rigtige vej, da antallet af coronasmittede faldt i starten af december, men i slutningen af december og starten af januar gik det igen den forkerte vej. For bare tre uger siden, den 4. januar, lå antallet af nye smittede inden for den forgangne uge på 284 borgere. Det gav et incidenstal på 454. Kun otte kommuner havde værre tal på det tidspunkt.

Nu er der dog lys at spore. De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at der er bekræftet smitte blandt 68 borgere i løbet af den seneste uge. Det giver et incidenstal på 108,7. Det betyder, at der nu er 30 kommuner, der har højere incidenstal, end det, som Helsingør Kommune har.

Særligt den 24. januar var en positiv dag. Her blev bare to borgere testet positive for coronavirus i kommunen. Det tal er ikke set lavere for en enkelt dag siden starten af oktober.

Bestemt aldersgruppe ramt Siden den 27. januar har der i alt været 2694 positive coronaprøver blandt kommunens borgere. Det er fortsat i aldersgruppen 50-59 år, at der har været flest coronatilfælde. I alt har der været 489 positive testresultater i den aldersgruppe.

Det er fortsat muligt at blive testet ved Spor 13 på Helsingør Station hver tirsdag, torsdag og lørdag. Det kræver dog tidsbestilling. Derudover er der gratis lyntestmuligheder i færgeterminalen, samt ved Klostergade bag Helsingør Bycenter. Ingen af disse testcentre kræver tidsbestilling.

