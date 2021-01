Der testes fortsat mange mennesker i Helsingør Kommune. Billedet her er fra den 15. september, hvor det ikke krævede tidsbestilling at blive testet. Foto: Christopher Valeur

Smittetallet er igen højt: Kun 8 kommuner har værre tal

Antallet af smittede med corona i Helsingør Kommune er igen højt. Det sker efter en december, hvor smitten ellers var nedadgående.

Helsingør - 04. januar 2021 kl. 18:31 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Smittetallet ligger igen højt i Helsingør Kommune. De seneste tal fra Statens Serum Institut viser, at 284 borgere i kommunen er blevet bekræftet smittet med coronavirus i løbet af de seneste 7 dage. Det giver et incidenstal på 454. Kun otte kommuner har et værre incidenstal på landsplan, heriblandt Ishøj, der ligger nummer et på listen med et incidenstal på 612,5.

Højeste antal på én dag I midten af december var der ellers en nedadgående kurve i antallet af nye smittede i Helsingør Kommune. Den kurve er dog igen opadgående, hvilket særligt kom til udtryk mellem jul og nytår. Her blev der den 28. december bekræftet 60 nye smittede med coronavirus. Det er det højeste antal på én dag i kommunen.

Det er fortsat i aldersgruppen 50-59 år, at der er flest smittede. 54 borgere i den aldersgruppe er blevet smittet den forgangne uge. Lige efter er aldersgruppen 10-19 år, hvor der har været 44 smittede i løbet af den seneste uge i kommunen. Der ses også for første gang stor smitte i aldersgruppen 20-29 år. Her er 41 borgere i kommunen smittet.

Siden den 27. januar er der blevet bekræftet 2.276 smittetilfælde blandt borgerne i Helsingør Kommune. Det giver et incidenstal på 3.638.

Det er muligt at blive testet for coronavirus ved Spor 13 på Helsingør Station hver tirsdag og torsdag. Det kræver dog tidsbestilling. Der arbejdes på at få yderligere testkapacitet til kommunen.