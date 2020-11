Der var mere end 100 meter lang kø inden man gik over til tidsbestilling af coronatest i Helsingør. Billedet her er fra den 15. september, som var sidste testdag inden tidsbestilling blev indført. Foto: Christopher Valeur

Smittetal stiger: Endnu en negativ rekord slået

Rekorden for flest antal smittede i den seneste uge bliver nærmest på daglig basis slået. Det var endnu en gang tilfældet, da Statens Serum Institut offentliggjorde de nyeste coronatal tirsdag eftermiddag, hvor tallene afslørede, at 122 borgere i Helsingør Kommune var blevet bekræftet smittet med corona i løbet af den forgangne uge.

Rekorden for flest antal smittede i den seneste uge er hurtigt steget i Helsingør Kommune. Den 11. november var rekorden 86 smittede borgere og godt tre uger forinden, den 22. oktober lød rekorden på 57 nye smittetilfælde i løbet af de seneste 7 dage. I alt har 830 borgere været smittet med corona i Helsingør siden den 27. januar. Blandt dem er det fortsat i aldersgruppen 50-59, at der har været flest coronatilfælde. I den aldersgruppe er 173 personer blevet testet positive for corona. I den forgangne uge har der dog været mange smittet i aldersgruppen 10-19, hvor der har været 28 smittetilfælde.

De mange nye smittede giver Helsingør Kommune et incidenstal på 195. Det er det 24. højeste tal blandt kommunerne på landsplan. Helsingør Kommune har derfor rykket nogle pladser frem sammenlignet med den 11. november, hvor et incidenstal på 137,5 gav kommunen en 31. plads på selvsamme liste.

Fast testning

Da der bor omkring 63.000 borgere i kommunen, ganges tallet altså en smule op. Stigningen af smittetilfælde betyder at Helsingør Kommune fortsat er at finde på listen over kommuner med incidenstal på over 20, som der holdes ekstra godt øje med.