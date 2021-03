Køen er blevet længere til testcentrene den seneste tid. Foto: Christopher Valeur

Smitten stiger: Nu stemmes der dørklokker

Smitten stiger særligt i Grønningen, Vapnagaard og Nøjsomhed. Derfor vil Styrelsen for Patientsikkerhed besøge områderne de kommende dage.

Helsingør - 31. marts 2021

Antallet af smittede med coronavirus er fortsat stigende i Helsingør Kommune, hvor antallet af bekræftede smittetilfælde den seneste uge ligger på 111. Det giver et incidenstal på 177,4, hvilket er det 9. højeste på landsplan. Det er dog ikke fordi, at kommunen ikke forsøger at sænke smitten. I sidste weekend blev der sendt besked ud i E-boks til alle borgerne, der har 3000 som postnummer, da der har været øget smitte der.

- Jeg er ligesom mine borgmesterkollegaer bekymret for, at vi skal lukke skoler, som det er set i Halsnæs og Fredensborg, hvor børnene ikke kan komme i skole efter påske. Det kan jeg ikke bære, at skulle sige til børnene, at de igen skal blive hjemme fra skole og kammerater. De har brug for at komme tilbage, og komme ind i de gode rutiner, hvor de er sammen med deres venner, og ikke bare skal sidde derhjemme foran computeren igen, siger borgmester Benedikte Kiær (K).

For børnenes skyld Kommunen igangsætter derfor endnu et initiativ. Onsdag, torsdag og fredag vil Styrelsen for Patientsikkerhed kommer til Helsingør Kommune, hvor de vil gå rundt i udvalgte områder og ringe på hos borgerne, samt opfordre dem til at blive testet for coronavirus.

- Vi skal vise, at vi tager situationen alvorligt, lader os teste og lader os isolere. Vi skal for vores børns skyld banke smitten ned, og hvis man har svært ved at isolere sig, så tag fat i kommunen, som kan hjælpe med løsninger. Vi har hørt om bryllupsfester med mange mennesker, men vent nu med festen til smitten er banket ned, siger Benedikte Kiær.

Styrelsens korps af testambassadører vil være at finde i de områder, hvor der er højest koncentration af smittetilfælde. Det drejer sig om Grønningen, Vapnagaard og Nøjsomhed. Her er der ligeledes sat løbesedler op, ligesom coronaguides i områderne er blevet yderligere aktiveret.

