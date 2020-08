Grønnehaven registrerede i begyndelsen af coronaepidemien det første coronarelaterede dødsfald hos en beboer. Men det lykkedes efterfølgende i adskillige måneder at holde smitten for døren. Foto: Sarah Marie Winther

Smitte ser ud til at være standset på plejehjem - men ny medarbejder er smittet

Medarbejdere og beboere på plejehjemmet Grønnehaven er nu blevet testet for anden gang. Og ingen nye beboere er konstateret smittet.

Alle kræfter blev for lidt over to uger sat ind efter det var kommet frem, at der var tre ansatte, som var blevet smittet med COVID 19 på plejehjemmet Grønnehavens demensafsnit Kysthuset.

Den ene medarbejder på plejehjemmet, der var smittet, var en timelønnet ansat, men vedkommende havde ikke arbejdet på stedet op til udbruddet, og er øjensynlig blevet smittet andetsteds.