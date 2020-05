Smitte på plejehjem kan give massekarantæne blandt udenlandsk plejepersonale

Et stigende antal Covid-19-smittede ansatte og borgere på Helsingørs plejehjem og genoptræningscenter kan føre til massekarantæne for kommunens plejepersonale, som er bosat i Sverige. Det åbner et tiltag fra regeringen tilbage i april op for.

Her oplyses det, at regeringen vil kunne tvinge udenlandske ansatte i karantæne, hvis arbejdsgiveren ikke formår at hindre smittespredning på arbejdspladsen.

- Risikoen for massekarantæne er til stede, men jeg tror det ikke, da vi kan påvise, at det næsten kun er personale bosiddende i Danmark, der er smittet, siger Johannes Hecht-Nielsen (V), fungerende formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

I Helsingør arbejder der cirka 150 ansatte på ældreområdet bosiddende i Sverige.

En mail fra tirsdag udarbejdet af kommunens kommunikationschef viser et stigende antal smittede. Her er 18 ud af 40 borgere på genoptræningscentret smittet samt 23 ud af 135 ansatte.

I alt er 28 ansatte og flere beboere på kommunens plejehjem ramt af Covid-19. Indtil videre er tre borgere med Covid-19 fra genoptræningscentret og plejehjem er døde.