Smidt i detentionen: Stod og heilede foran kendt café

Fredag eftermiddag klokken 12.52 sendte politiet en patrulje til Stengade. Her sad en 61-årig mand på en bænk foran Cafe Kaiser og heolede og råbte racistiske udsang. Da politiet kom frem, spyttede manden på betjentene, og han blev derfor sigtet for vold mod tjenestemand og for forstyrrelse af den offentlige orden. Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Daniel Cunneely. Manden, hvis adresse er ukendt, blev efterfølgende anholdt for at afværge yderligere forstyrrelser af den offentlige orden, idet han blev ved med at råbe og skrige. Efter en overnatning i detentionen er manden igen blevet løsladt.