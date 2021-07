Smed kniv fra sig: Unge i voldsomt opgør

Der indløb klokken 00.04 torsdag anmeldelse om, at to unge mænd var kommet i klammeri med hinanden ud for Circle K på Krogebakke, og patruljer kørte derfor til stedet. Her blev de to unge mænd, begge 15 år og fra Helsingør, truffet, og de blev af patrulje sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, da deres klammeri var egnet til at forstyrre den offentlige orden, oplyser Nordsjællands Politi.