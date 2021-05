Slut med corona-udleveringsservice på bibliotekerne

Ved samme lejlighed begynder biblioteket at genindføre gebyrer for at aflevere for sent. Gebyrerne blev sat i bero, da bibliotekerne lukkede. Fra den 1. til den 21. juni bliver gebyrerne gradvist indført. Det er derfor vigtigt, at brugerne får afleveret de materialer, som overskred lånetiden under nedlukningen. Læs mere på bibliotekets hjemmeside, helsbib.dk.