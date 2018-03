Marienlyst Slots inventar skal ikke længere stå opmagasineret. Det kommer tilbage til slottet, og det bliver første konkrete skridt i en målrettet strategi, som Marienlyst Slots Venner har lavet i samarbejde med Helsingør Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Slottets inventar er første skridt

Helsingør - 13. marts 2018 kl. 06:25 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tænk på en dag, hvor det er muligt at kigge ind i Kongens Værelse på Marienlyst Slot. Håndværkerne er i færd med at sætte rummet i stand, og manden - eller kvinden - ved det gamle spejl fra 1700-tallet har tid til at snakke og forklare, hvordan arbejdet udføres.

Det kan meget vel blive til virkelighed om ganske få år, måske endda kortere tid. Marienlyst Slots Venner har sammen med Helsingør Kommune lavet en plan, der skal ende i fondsstøtte til at istandsætte det lystslot, som er en europæisk perle skabt af 1700-tallets store arkitekt, Nicolas-Henri Jardin.

Michael Brostrøm, formand for Marienlyst Slots Venner, forklarer:

- Vi drømmer om, at vi kan skabe liv og interesse for slottet ved at invitere indenfor, når vi begynder på de første projekter. Det kunne være Kongens Værelse, der bliver renoveret, og hvor man kan følge med i det gamle træskarerarbejde. På den måde kan vi vise, hvor meget værdi, der egentlig er på slottet, ikke bare hele vores projekt står færdigt, men også undervejs.

Læs mere om Marienlyst Slot i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 13. marts - blandt andet om Den selvejende Institution Marienlyst Slot, der via et samarbejde mellem kommune og frivillige skal skabe grundlaget for fondsstøtte til at istandsætte slottet og haven.

