Slog samme tyv til flere steder?

Tyven fik adgang til stedet ved at knuse et vindue i hoveddøren.

Noget kan efter metoden tyde på, at samme tyv eller tyve var på spil på Ritavej i Snekkersten, hvor der onsdag morgen ved 01-tiden skete et indbrud. Udbyttet ved indbruddet var onsdag endnu ikke opgjort. For også i dette tilfælde blev der brudt ind ved at knuse en rude i hoveddøren.