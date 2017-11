Send til din ven. X Artiklen: Slagsmål ved valgsted: 49-årig mand skal i retten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagsmål ved valgsted: 49-årig mand skal i retten

Helsingør - 22. november 2017 kl. 10:19 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 49-årig mand er sigtet for at sparke en vælger i skridtet foran Helsingørhallen tirsdag eftermiddag. Den 49-årige bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han bliver sigtet for vold.

Manden er godt kendt af politiet, oplyser politikommissær John Mogensen, hvilket er baggrunden for, at politiet vil forsøge at få ham varetægtsfængslet.

Episoden skete foran Helsingør-hallen, hvor en mandlig vælger påpegede, at den 49-årige mand kørte råddent. Det udløste et slagsmål, efter at den 49-årige og en medpassager steg ud af bilen. Vidner greb ind, og passageren forsvandt i bilen og efterlod den 49-årige på stedet. Han forsøgte at løbe derfra, men blev omringet af vidner.

Derefter vendte passageren kortvarigt tilbage og forsøgte at trække den 49-årige væk, men det lykkedes ikke, og den 49-årige blev kort efter anholdt af politiet.

- Sagen har intet at gøre med selve valgstedet, men er sket uden for hallen, understreger John Mogensen, politikommissær ved Nordsjællands Politi.