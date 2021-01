Artiklen: Slægtsforskning kan være med til at slå tiden ihjel under corona-krisen

Slægtsforskning kan være med til at slå tiden ihjel under corona-krisen

- I dagene 2. 9. og 16. februar fra kl. 17 til 19 30 havde vi planlagt et kursus i Espergærde i Slægtsforskere for nybegyndere, men det gennemføres nu digitalt, styret af Bent Jeppesen som underviser med forbindelse hjem til deltagernes egen stue. Undervisningen justeres i forhold til situationen. Den første aften indføres eleverne i en række regler for slægtsforskningen, noget om hvilke programmer man kan bruge, samt om at hente oplysninger i kirkebøger digitalt på Rigsarkivet.

Man kan også kontakte Bent Jeppesen på mail bj@dis-helsingor.dk for at få nærmere information. Kurset koster 250 kr. for de tre mødedage, og med i prisen er et hæfte for nybegyndere i Slægtsforskning samt andre materialer, som bliver sendt på e-mail.