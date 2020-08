Slægtsforskere corona-aflyser

Foreningen Danske Slægtsforskere Helsingør har netop udsendt et nyhedsbrev til sine medlemmer med den triste meddelelse, at man ikke kan gennemføre de aktiviteter, hvor man sidder tæt sammen for at hjælpe hinanden. Det er ikke muligt at arbejde sammen på 2 meters afstand, og det er kravet til den aldersgruppeover 65 år, som der er flest af i Slægtforskerforeningen. Bestyrelsen arbejder nu på at gennemføre et antal foredrag i Kulturhus Syd. Dette program vil være klar omkring den 30. august, og vil på dette tidspunkt tilgå i et nyt nyhedsbrev. En aktivitet, der også er blevet aflyst, er Slægtforskerdagen i Helsingborg, som arrangeres af Slægtsforskerforeningen i Helsingør og DIS-Syd, som dækker hele Skåne.