Slåskamp anmeldt: Politiet så ikke nogen

Omkring klokken 01.00 natten til tirsdag modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at 10-12 svenskere var ved at komme op at slås ved Retro i Bjerggade. Politiet, der allerede var til stede i bybilledet, kom hurtigt til stedet, men kunne blot konstatere, at slåskampen tilsyneladende udeblev, og at alt åndede fred og ro i nattelivet.