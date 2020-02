Skyndte sig at flytte sæde da politiet kom

Klokken 3.10 observerede en patrulje fra Nordsjællands Politi, at der holdt en Fiat i rundkørselen ved Klostermosevej, men da betjentene henvendte sig til manden, skyndte han sig at flytte fra førersædet over på passagersædet.

Den sørøverhistorie gjorde dog ikke indtryk på betjentene. De bad den 31-årige om at blæse i et alkometer, og det slog ud over det tilladte. Samtidig viste det sig, at manden var frakendt førerretten. For at fastslå den præcise promille blev der udtaget en blodprøve på den 31-årige. Bilen, som tilhører ham, blev derefter kørt ind i en buslomme på Kongevejen, hvor den afventede at blive hentet af en bilist med kørekort.