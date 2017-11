Nordsjællands Politi har fra Fogedretten fået indkaldelser af 33 borgere, som kan vente at blive hentet af politiet, hvis ikke de selv melder sig til fogeden. I forvejen har de fået flere indkalder, men er udeblevet. Foto: Allan Nørregaard

Skyldner meld dig selv: Politi og byret klar med ny plan

Helsingør - 23. november 2017 kl. 03:48 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter den succes, som »Projekt Fogedsager« var tidligere på året, er Nordsjællands Politi og Fogedretten i Helsingør nu klar med et nyt forsøg på at inddrive borgernes gæld ad frivillighedens vej, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I oktober proklamerede Nordsjællands Politi, at 400 skyldnere i Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner kunne forvente at blive hentet af politiet til fogedretten, hvor de gentagne gange er blevet indkaldt uden at møde op.

Advarsel gav pote

Og den advarsel gav pote. I ugen efter oplevede Retten i Helsingør nemlig et overvældende stort antal henvendelser fra personer, som var efterlyst til fogedretten, så nu bliver en ny omgang fogedsager sat i værk.

I første omgang drejer det sig om 33 eftersøgte, som i den kommende tid kan risikere, at politiet dukker op når som helst og hvorsomhelst for at anholde de borgere, der gang på gang er udeblevet fra retshandlinger i forbindelse med deres fogedsager.

I oktober meldte 80 skyldnere sig selv for at få gjort rent bord, så nu håber både Retten og Nordsjællands Politi, at de borgere, som er blevet indkaldt, skynder sig at melde sig selv og få deres sager ud af verden.

- Fogedretten åbner klokken 9, så det er bare om at ringe og lave en aftale, siger politikommissær Mogens Mogensen, Nordsjællands Politi.

Gang på gang

Når politiet henter skyldnerne kan de risikere at skulle overnatte i et venterum på, politigården i Helsingør, inden de bliver kørt i Fogedretten. Der er tale om skyldnere, som gang på gang har undladt at møde op for at få styr på gælden i fogedretten.

- Det er vores indtryk, at det sidste gang virkelig gjorde indtryk på folk, at de kunne læse i avisen, at vi kan finde på at vække dem hjemme og måske mest skræmmende at hente dem på deres arbejde, fortæller politikommissær Mogens Mogensen.

På baggrund af adgang til de seneste oplysninger fra SKAT, er politiet fint i stand til at vide, hvor folk arbejder.

Lige så snart folk har taget kontakt til Fogedretten bliver indkaldelserne tilbagekaldt hos politiet. Det er retten, der afgør sagerne, men Nordsjællands Politi assisterer med at tage ud og anholde de efterlyste borgere.