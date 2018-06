Skyderi på åben gade: Tre teenagere varetægtsfængslet en måned

Tre teenagere blev onsdag fremstillet for drabsforsøg i forbindelse med et skyderi i Helsingør tirsdag aften.

Her blev de varetægtsfængslet i foreløbig fire uger. Det har ikke været muligt at få oplyst, om de har kæret fængslingen til landsretten.

- Der er tale om to 19-årige og en på 17. De sigtes alle for drabsforsøg, sagde Henrik Gunst, der er politikommissær ved Nordsjællands Politi, tidligere onsdag.

Ingen personer blev ramt ved skyderiet, der skete ved rundkørslen ved Prøvestensvej og Kongevejen i Helsingør. Skuddene blev affyret mod en bil.

Hvad der lå forud for skyderiet, undersøger politiet stadig. Men ifølge Henrik Gunst arbejder man ud fra, at de tre sigtede har forbindelse til bandemiljøet.

- Det er vores hypotese, siger Henrik Gunst.

Faktisk blev ni personer anholdt i forbindelse med episoden.

- Vi valgte blandt andet at anholde fire personer, som befandt sig i den bil, der blev skudt efter, så vi havde sikret deres tilstedeværelse, tilføjer Henrik Gunst i en pressemeddelelse.

- Derudover stødte vi også på en bil med to personer i, der muligvis kunne være interessante for sagen, og dem valgte vi også at anholde.

- Det er en af årsagerne til de mange anholdte, og det er også årsagen til, at flere er blevet løsladt igen, siger politikommissær Henrik Gunst.