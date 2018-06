Tre unge mænd bliver onsdag middag fremstilliet ved et grundlovsforhør her ved Retten i Helsingør.Foto: Andreas Norrie(Arkivfoto)

Skyderi: Helsingør-teenagere sigtet for drabsforsøg

Nordsjællands Politi foretog senest to anholdelser onsdag morgen, og de to sidst anholdte mænd bliver sammen med en tredje anholdt fremstillet i grundlovsforhør onsdag klokken 13.00 og sigtet for drabsforsøg. Grundlovsforhøret finder sted i Retten i Helsingør, og anklagemyndigheden vil begære lukkede døre, idet der stadig foregår efterforskning i sagen.

- Vi valgte blandt andet at anholde fire personer, som befandt sig i den bil, der blev skudt efter, så vi havde sikret deres tilstedeværelse. Derudover stødte vi også på en bil med to personer i, der muligvis kunne være interessante for sagen, som vi også valgte at anholde. Det er en af årsagerne til de mange anholdte - og det er også årsagen til, at flere er blevet løsladt igen, siger Henrik Gunst.