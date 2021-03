Skurvogne på byggeplads blev ildens bytte

En række skurvogne, som stod på en byggeplads ved Lindehaven i Helsingør brød mandag aften i brand. Flammerne var voldsomme og kunne ses på lang afstand.

- Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med branden. Det oplyser Jakob Tofte, vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Politiet fik en anmeldelse om branden klokken 19.16.

- Jeg har talt med indsatslederen fra Helsingør Kommunes Beredskab. Han fortæller, at der vil være tale om en kontrolleret nedbrænding. Det vil sige, at brandfolkene sørger for ilden ikke breder sig, men skurvognene står ikke til at redde, siger vagtchefen.

Vagtchef Jakob Tofte oplyser endvidere, at der ikke er nogen mistanke om en forbrydelse:

- Præcis hvordan branden er opstået - det ved vi først senere, når ilden er slukket og vores teknikere her undersøgt stedet, siger han.