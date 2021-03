Skumle unge gemte sig i haver og garager

Ifølge en anmeldelse, som indløb klokken 18.24 til politiet, løb fem personer på Århusvej i Helsingør ind i flere garager og haver, hvor de gemte sig.

Der var mistanke til, at de fem personer, grundet deres adfærd, havde et kriminelt foretagende for øje.

En patrulje kørte til stedet for at lede efter personerne, men det var ikke muligt at udfinde dem i området.