Skumle mænd sparkede på døre

Klokken 07.45 mandag blev det anmeldt, at en mand sparkede på flere døre i nogle opgange på Guldgravervej. En patrulje blev sendt til stedet, hvor to mænd blev antruffet, som dog sagde, at de ikke havde noget med hændelsen at gøre.

De valgte dog at forsøge at køre fra stedet i bil efter samtalen med patruljen, men det viste sig at være en dum idé, da chaufføren, en mandlig udenlandsk statsborger, var idømt kørselsforbud, hvorfor han blev sigtet efter færdselslovens bestemmelser.